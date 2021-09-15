В Туле угнали красный Lexus RХ300

Фото: luxurylisted.ca.

Как стало известно Myslo, утром 15 сентября рядом с домом № 96/2 по ул. Тульского Рабочего Полка наблюдалось значительное количество сотрудников полиции. Стражи порядка выясняли обстоятельства пропажи дорогого автомобиля.

На данный момент предполагается, что красный LЕХUS RХ300 АGL25L-АWТGZW 2020 года выпуска c государственными регистрационными знаками у398вм71Rus был угнан минувшей ночью. Сейчас на розыск авто ориентирована вся полиция города и области.

Видели сегодня эту машину? Срочно звоните в полицию!