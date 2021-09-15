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В Туле угнали красный Lexus RХ300
Фото: luxurylisted.ca.

В Туле угнали красный Lexus RХ300

В городе объявлен план «Перехват», полиция ищет похитителя.

Как стало известно Myslo, утром 15 сентября рядом с домом № 96/2 по ул. Тульского Рабочего Полка наблюдалось значительное количество сотрудников полиции. Стражи порядка выясняли обстоятельства пропажи дорогого автомобиля.
 
На данный момент предполагается, что красный LЕХUS RХ300 АGL25L-АWТGZW 2020 года выпуска c государственными регистрационными знаками у398вм71Rus был угнан минувшей ночью. Сейчас на розыск авто ориентирована вся полиция города и области.
 
Видели сегодня эту машину? Срочно звоните в полицию!
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