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В Туле за сутки угнали второй красный Lexus
Фото: avto-nomer.ru.

В Туле за сутки угнали второй красный Lexus

Марка, модель и цвет дорогой иномарки, похищенной в Привокзальном округе, аналогичны той, которая была угнана утром на ул. Тульского Рабочего полка.

Как стало известно Myslo, днем 15 сентября в Туле был объявлен в розыск красный кроссовер Lexus RX с госномером Х277МА777. Дорогая иномарка была похищена возле одного из домов в Привокзальном районе Тулы.

Отметим, что за сутки это уже второй угон красного «Лексуса» в Туле – в ночь на 15 сентября кроссовер точно такой же марки, модели и цвета с номерами У398ВМ71 был угнан от дома на ул. Тульского Рабочего полка.

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