Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 043 жителя региона, 45 422 вылечились, 2873 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 11 скончались.

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