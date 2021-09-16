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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 043 жителя региона, 45 422 вылечились, 2873 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:32 −1
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