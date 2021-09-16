Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 043 жителя региона, 45 422 вылечились, 2873 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:20, 8 1186 -2
14 сентября, в 11:41, 27 1393 -3
13 сентября, в 12:28, 20 1200 -1
13 сентября, в 11:33, 7 1301 0
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