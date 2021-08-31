"Влетаешь в такую красоту и оставляешь колеса!": На проспекте Ленина дорожники оставили водителям люк-сюрприз

В центре Тулы проводятся дорожные работы, однако потенциально опасный участок не огорожен. Итог – несколько повреждённых машин.

Как стало известно Myslo вечером 31 августа на проспекте Ленина, в районе дома № 47, несколько машин попали в ловушку – на этом участке проводятся дорожные работы, но они никак не обозначены, ограждение отсутствует.

В результате машины, едущие вниз по проспекту, сначала попадают на «стиральную доску», а затем в буквальном смысле натыкаются на квадрат асфальта, в котором находится канализационный люк.

– У меня пробиты два колеса, имеются другие повреждения. Рядом находится ещё один автомобиль. Несколько машин уехали, – рассказал читатель Myslo Никита А. – Мы подручными средствами обозначили опасное место, но почему этого не сделали дорожники? Ведь если бы скорость движения была выше, машина легко могла бы перевернуться, наткнувшись на такой «бруствер».

На момент публикации новости, на месте находятся несколько автомобилей, получивших повреждения. Их владельцы ожидают прибытия сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Будьте внимательны и осторожны.

Примерно в 21.10 на месте случилось ещё одно ДТП – по словам очевидцев, «УАЗ Патриот» въехал в стоявший на дороге Chevrolet Cruze.

UPD: публикация дополнена в 21.20, добавлена информация о ДТП.