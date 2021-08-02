В Новомосковске в суд передано дело юного «нациста»

18-летний подросток вместе с 13-летним другом в начале мая напал на 16-летнего социалиста.

В Новомосковске 18-летний юноша обвиняется в хулиганстве по мотивам идеологической ненависти и вражды и угрозе убийством, совершенном по мотивам идеологической ненависти

По данным следствия, днем 6 мая 2021 года в городе Новомосковск у одного из домов на улице Дружбы обвиняемый и его 13-летний друг напали на двух несовершеннолетних местных жителей . При этом 13-летний злоумышленник несколько раз ударил кулаком в лицо одному из потерпевших и распылил содержимое перцового баллончика в лицо обоим, а тогда еще 17-летний обвиняемый угрожал им убийством, демонстрируя нож. После этого оба злоумышленника перерезали ножами шнурки на ботинках одного из потерпевших.

Отметим, что второй из нападавших на момент совершения преступления не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах.

Уголовное дело в отношении 18-летнего обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.