В Туле осудят подпольных банкиров, которые обналичили 1,5 миллиарда рублей

Фото из архива Myslo.

Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.

В Туле восемь человек обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменяют организацию преступного сообщества.

По предварительной информации, с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.

Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.