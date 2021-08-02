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Больше половины жителей Тульской области имеют иммунитет к коронавирусу
Фото из архива Myslo.

Больше половины жителей Тульской области имеют иммунитет к коронавирусу

Об этом рассказали в ходе оперативного совещания у губернатора 2 августа.

В регион поступило 25 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она предназначена для медиков, студентов и соцработников.
 
Всего в Тульской области первым компонентом вакцины привиты 494 320 человек, вторым компонентом — 352 706. По словам главы регинального минздрава, в Туле вакцинированы 80% от требуемого числа жителей. По области – 70%. Всего в сумме 55% жителей Тульской области либо переболели, либо получили вакцину от коронавируса.
 
В Тульской области работают 55 стационарных пунктов вакцинации, 45 выездных бригад, 10 мобильных комплексов.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:33 −5
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