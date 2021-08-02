Больше половины жителей Тульской области имеют иммунитет к коронавирусу

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали в ходе оперативного совещания у губернатора 2 августа.

В регион поступило 25 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она предназначена для медиков, студентов и соцработников.

Всего в Тульской области первым компонентом вакцины привиты 494 320 человек, вторым компонентом — 352 706. По словам главы регинального минздрава, в Туле вакцинированы 80% от требуемого числа жителей. По области – 70%. Всего в сумме 55% жителей Тульской области либо переболели, либо получили вакцину от коронавируса.

В Тульской области работают 55 стационарных пунктов вакцинации, 45 выездных бригад, 10 мобильных комплексов.