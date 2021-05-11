«Кричали про мою сережку в ухе, зиговали»: в Новомосковске на 16-летнего социалиста напали малолетние нацисты

Фото: соцсети.

6 мая на территории Новомосковского института РХТУ на 16-летнего жителя Новомосковска и его 17-летнего друга напали молодые люди, придерживающиеся ультраправой идеологии.

– Недавно в соцсети мне написала девочка, у нас сложилось общение, и я шел на встречу с ней. За компанию позвал с собой друга, – рассказал Myslo 16-летний Ярослав. – На территории института, в березовой роще, нас встретили восемь человек, которые принялись оскорблять меня – кричать про мою сережку в ухе, цвет волос и про то, что мне нужно ответить за мои политические взгляды (я считаю себя социалистом). Зиговали, угрожали нам, отрезали у меня клок волос и снимали всё на видео. Однако потом они пропустили нас к предполагаемому месту встречи с девочкой, но там нас ждали двое парней – один в балаклаве, а второй – в медицинской маске и в накинутом на голову капюшоне.

Несовершеннолетние, поджидавшие Ярослава и его друга, сразу же перешли к оскорблениям, а когда заметили, что их снимают на видео, распылили баллончик в парней, после чего ретировались.

По нашей информации, подозреваемые в нападении задержаны. Один из них 2003 года рождения, второй – 2008-го. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.