Массовое ДТП под Тулой: КамАЗ собрал четыре автомобиля

Автоавария произошла на 82-м км трассы Калуга – Тула – Михайлов – Рязань («Золотое кольцо»). Пострадал один человек.

Днем 13 июля под Тулой произошло массовое ДТП с участием КамАЗ, Toyota Hilux, Hyundai Accent, Hino и грузовой «Газели».

По предварительным данным, все автомобили двигались в направлении Калуги и остановились на светофоре на перекрестке трассы «Золотое кольцо» и М2. В этот момент в Toyota Hilux влетел самосвал КамАЗ. Далее по цепочке остальные транспортные средства врезались друг в друга.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель большегруза отвлекся во время движения.

На момент публикации новости на месте работают несколько карет скорой помощи, ГИБДД и МЧС.

В результате происшествия пострадал водитель Toyota, он госпитализирован. В направлении Калуги наблюдается незначительное затруднение движения.