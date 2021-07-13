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Массовое ДТП под Тулой: КамАЗ собрал четыре автомобиля

Массовое ДТП под Тулой: КамАЗ собрал четыре автомобиля

Автоавария произошла на 82-м км трассы Калуга – Тула – Михайлов – Рязань («Золотое кольцо»). Пострадал один человек.

Днем 13 июля под Тулой произошло массовое ДТП с участием КамАЗ, Toyota Hilux, Hyundai Accent, Hino и грузовой «Газели».

По предварительным данным, все автомобили двигались в направлении Калуги и остановились на светофоре на перекрестке трассы «Золотое кольцо» и М2. В этот момент в Toyota Hilux влетел самосвал КамАЗ. Далее по цепочке остальные транспортные средства врезались друг в друга.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель большегруза отвлекся во время движения.

На момент публикации новости на месте работают несколько карет скорой помощи, ГИБДД и МЧС.

В результате происшествия пострадал водитель Toyota, он госпитализирован. В направлении Калуги наблюдается незначительное затруднение движения.

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Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 1
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 2
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 3
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 4
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 5
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 6
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 7
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 8
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 9
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 10
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 11
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 12
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 13
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 14
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 15
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 16
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 17
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 18
Массовое ДТП на Калужском шоссе, Фото: 19
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:19 +4
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