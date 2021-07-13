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В парке «Патриот-Тула» откроется новый экспозиционный комплекс
Фото из архива Myslo.

В парке «Патриот-Тула» откроется новый экспозиционный комплекс

ГУК ТО «Тульское музейное объединение» объявило тендер на работы по организации экспозиции.

Новая экспозиция «Оборона Тулы» будет размещена в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха. Об этом сообщает RosTender.info.

Согласно документации тендера, объявленного ГУК ТО «Тульское музейное объединение», целью экспозиции является распространение достоверной информации о героической обороне города Тулы, сохранение исторической памяти о событиях и людях в дни обороны и воспитание молодого поколения на примере подвигов бойцов Красной Армии и Тульского рабочего полка.

Победителю тендера предстоит создать иммерсивную экспозицию, раскрывающую историю героической обороны Тулы и вызывающую у посетителей «эффект погружения» в атмосферу боевых действий.

В экспозиции будет продемонстрирована драматургия событий через использование инновационных, информационных и кинематографических технологий. Работы над экспозицией завершат к концу ноября 2021 года.

Подать заявки на участие можно до 3 августа. С победителем тендера заключат контракт на 309 млн рублей.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:40 −9
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