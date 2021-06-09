Гости из прошлого: в Туле судят «врио Президента СССР» и его замов

Иллюстрации Андрея Николаева – специально для Myslo.

Они категорически отрицают участие в запрещенной организации, утверждая, что они из «другого Союза». Myslo – о людях, не верящих в распад Страны Советов.

13 мая в Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, обвиняемых в экстремистской деятельности. По мнению следствия, они состояли в запрещенной в России организации «СССР» и вовлекали в ее деятельность новых участников, распространяли ее идеологию.

Корреспондент Артем Жильцов изучил материалы громкого уголовного дела, а потом внедрился в сообщество, посвященное тематике возрождения Союза.

«РФ – управляющая организация. А я не хочу подчиняться УКашке»

«Мы уже 30 лет живем в оккупации: в фальшивой стране, с фальшивыми деньгами и фальшивыми людьми. У нас забрали советские паспорта и выдали аусвайсы [документы, удостоверяющие личность, которые выдавались жителям немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны].

В своей стране, СССР, мы – мигранты, которых готовят на убой.

Или, что тоже не сахар, к депортации», – прикрываясь от солнца пачкой листовок, полная женщина пенсионного возраста громким голосом бросает не менее громкие лозунги, давно уже выученные наизусть. В листовках, которые Наталья повесит на двери новомосковских МКД и магазинов, – слова о вреде вакцинации от коронавируса и о геноциде советского народа, который начался с Беловежских соглашений [договор о новом Содружестве Независимых государств, который заключили РСФСР, Украина и Белоруссия 8 декабря 1991 года].

– Такое ощущение, что во всей нашей Родине вменяемыми остались только мы – профсоюз «Союза ССР», – рассказывает Наталья, несколько лет назад пришедшая к мысли, что Советский Союз юридически жив до сих пор. – Я объясняю соседям, что РФ – управляющая компания, разбазаривающая наши блага налево и направо. Эта организация в дальнейшем будет переименована в ООО «Корпорация Россия-Израиль», а я не хочу подчиняться какой-то УКашке. Я родилась в СССР и продолжаю жить в СССР, как и тысячи других советских граждан.

Идея о возрождении СССР не нова – первым человеком, заявившим об этом на всю страну, был стоматолог из Душанбе Сергей Тараскин [организованный им «Союз Славянских Сил Руси» в 2019 году был признан в РФ экстремистской организацией, а сам дантист находится под домашним арестом]. В 2010 году Тараскин объявил себя врио Президента СССР и РСФСР, утверждая, что они де-юре продолжают свое существование. Чуть позже стоматолог пришел к тем же выводам относительно Российской империи, назначив себя еще и императором.

– Сергей Вячеславович ничего не боялся, открыто называя РФ организованной преступной группировкой, которая совершила переворот, отняв власть у советского народа. За это ему рот и прикрыли, отправив в острог, – рассуждают члены профсоюза из Тульской области. – Правда, говорят, что он еще соратников просил оформлять собственность на свое имя, но в это трудно поверить, советский президент же мошенничать не будет.

«У власти даже денег нет своих. Людям на руки выдают «бибарики»

Создателем профсоюза «Союз ССР» является петербуржец Сергей Дёмкин. Мужчина не раз и не два заявлял, что хоть и был заинтригован деятельностью Тараскина, но идет своим, отличным от дантиста путем. При этом идеи Дёмкина сложно назвать здравыми – несколько лет назад он опубликовал «соглашение с президентом», которое якобы разрешало всем вступившим в профсоюз не оплачивать коммуналку. Опираясь на этот «документ», многие последователи Дёмкина отказались от оплаты энергоресурсов.

– Если потребитель отказывается осуществлять плату за какие-либо услуги, то ресурсоснабжающие компании будут вынуждены обращаться в суд. Предоставление услуг может быть приостановлено, а на имущество должника и его денежные счета может быть наложен арест. Будьте внимательнее и не поддавайтесь на уловки так называемых граждан СССР, – предостерегали различные поставщики коммунальных услуг, в том числе и в нашем регионе.

Судебных приставов, которые осуществляют процедуру ареста имущества, участники профсоюза называют не иначе как фашистами или вымогателями. А созданный в их паблике «ВКонтакте» комитет по работе с кредитными задолженностями практически каждый день раздает советы о том, как гражданам Союза избежать неприятных последствий в виде визита УФССП.

– Тяжело бороться с оккупантами, но ничего, держим хвост пистолетом, – гордо делятся граждане Союза. – Уже весь мир знает о том, что во время съездов в Химках и в Казани был выбран Верховный Совет СССР. Это и есть законный орган власти, который разберется с тем беспределом, который творится на нашей земле. Здравомыслящие люди перестают сидеть в позе лотоса и выходят на борьбу с несправедливостью ненастоящей власти. У них даже денег нет своих – на руки людям выдают ничего не стоящие «бибарики» [билет Банка России]. А уж между собой-то настоящие хозяева РФ расчеты ведут в советских рублях.

К слову – членство в профсоюзе оформляется исключительно за те самые «бибарики». Чтобы вступить в «Союз ССР», их необходимо заплатить 1000 (ежемесячный взнос – 200).

Скрытый от лазутчиков чат и голосовые страшилки

А за полторы тысячи «бибариков» можно стать «гражданином СССР». И даже занять вакантную должность в правительстве СССР на территории Тульской области. Об этом рассказывает некая Вера, одна из рьяных представительниц профсоюза.

Внедриться в их протестное общество оказалось проще простого – после пары телефонных звонков меня добавили в чат, «скрытый от лазутчиков».

– Разумные люди должны объединяться и думать, как возродить то, что отняли у нас 30 лет назад. Каждое воскресенье мы проводим собрания на местах. Наши представители есть по всей области – от Узловой до Ефремова. Нам нужны те, кто не дрожит и не отступает, – гордо говорит Вера.

В чате профсоюза постоянная активность. Люди делятся голосовыми сообщениями от членов «президиума РСФСР», строят теории о том, через какое время умрут вакцинированные от ковида граждане, призывают игнорировать или сорвать выборы, применяя силу, – по «законам военного времени».

Почти каждый день в чат кидают голосовое сообщение следующего содержания:

– В июле начнется массовое уничтожение граждан. Людей отвезут в ковидные лагеря, детей разлучат с родителями. Эти твари, отобравшие власть у СССР, готовились к данной операции в течение нескольких лет. Соратники, мы должны предпринять следующее: отправить заявление о готовящемся преступлении в правоохранительные органы и потребовать выдать нам огнестрельное оружие и боеприпасы.

Участников чата призывают объединиться в народные ополчения и ликвидировать пункты вакцинации и ковид-лагеря, камеры слежения и рамки в школах, а также приборы термометрии.

Тульские «сссровцы» утверждают, что их профсоюз – семья, члены которой будут бороться друг за друга. Но при этом практически не вспоминают о потере трех соратников, арестованных летом прошлого года и обвиняемых в участии в деятельности организации, признанной экстремистской.

«Граждан РФ не существует. Мы ведем перепись здравомыслящих»

61-летний Вячеслав П., 49-летний Сергей и 46-летняя Светлана В., по версии правоохранительных органов, состояли именно в «Союзе Славянских Сил Руси». Зная, что организация была признана экстремистской, они продолжали ее деятельность на территории Тульской области.

– Обвиняемые конспирационно созывали и проводили собрания, внедряли идеологию запрещенной организации среди жителей региона. При этом они распределили между собой следующие «должности»: Вячеслав П. являлся врио Президента СССР на территории Тульской области, Сергей В. – врио замглавы СССР по кадровой политике на территории Тульской области, Светлана В. – председатель регистрационной палаты СССР на территории Тульской области, – гласит текст обвинительного заключения.

Кроме этого, по версии следствия, обвиняемые арендовали офис в поселке Иншинский, в котором за полторы тысячи рублей выдавали желающим вкладыш, «удостоверяющий принадлежность к гражданству Союза Советских Социалистических Республик». А между конспирационными собраниями и выдачей вкладышей Вячеслав, Сергей и Светлана успели побывать в Голицыно на встрече с тем самым Тараскиным – организатором «Союза Славянских Сил Руси».

– Нам понятен текст обвинения, но непонятна его суть, – в один голос твердят обвиняемые в суде. – Мы представители профсоюза, а не какой-то запрещенной организации. И вообще, люди, рожденные после 1991 года, – без вести пропавшие, ведь граждан РФ не существует в природе. Юридически СССР не распадался, и благодаря вкладышам мы ведем перепись здравомыслящего населения.

В настоящий момент Вячеслав, Сергей и Светлана находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Следующее заседание по их делу назначено на 16 июня.

Соратники обвиняемых, из профсоюза «Союз ССР», продолжают организовывать еженедельные собрания и обмениваться видеороликами из «ТикТока» с шутками про Президента РФ и Covid-19.

Председатель «Союза ССР» Сергей Дёмкин безостановочно колесит по России в поиске новых единомышленников. На момент публикации текста в группе профсоюза состоят 25 193 участника...