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«СССР не распался»: в Туле полиция накрыла экстремистов из «Союза Славянских Сил Руси»
Фото УМВД по Тульской области.

«СССР не распался»: в Туле полиция накрыла экстремистов из «Союза Славянских Сил Руси»

В Тульской области пресечена деятельность запрещенной незарегистрированной общественной организации.

Указанное объединение в июле 2019 года признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
 
 
Идеологической основой «Союза Славянских Сил Руси» было отрицание распада СССР как государства, непризнание Российской Федерации, её законодательства и органов власти.
 
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое жителей Тульской области организовали деятельность филиала этого объединения в регионе, вовлекая новых участников.
 
Собранные материалы о противоправной деятельности жителей Тульской области послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ. В настоящее время подозреваемые задержаны, оперативно-следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
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