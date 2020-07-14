«СССР не распался»: в Туле полиция накрыла экстремистов из «Союза Славянских Сил Руси»

Фото УМВД по Тульской области.

Указанное объединение в июле 2019 года признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Идеологической основой «Союза Славянских Сил Руси» было отрицание распада СССР как государства, непризнание Российской Федерации, её законодательства и органов власти.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое жителей Тульской области организовали деятельность филиала этого объединения в регионе, вовлекая новых участников.

Собранные материалы о противоправной деятельности жителей Тульской области послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ. В настоящее время подозреваемые задержаны, оперативно-следственные действия продолжаются.