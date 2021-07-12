В Городском концертном зале открылся крупный пункт вакцинации от COVID-19

10 июля по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина открылся большой прививочный пункт в Городском концертном зале (ул. Советская, 2). Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков.

В ГКЗ ежедневно работают целых 15 медицинских бригад. Пункт работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера, без предварительной записи. На данный момент в него обратились порядка 350 человек.

По словам Дмитрия Маркова, на данный момент первым этапом привиты 378 тысяч туляков, а вторым 210 тысяч. По темпу вакцинации Тульская область в тройке лидеров - перед нами Чеченская республика и город Москва.

«Мы поставлены в красную зону, приоритетную по доставке вакцины. В воскресенье поставлено 34 тысячи, сейчас запас 55 тысяч суммарно. Этого нам достаточно до пятницы текущей недели», - сказал заместитель председателя регионального правительства.