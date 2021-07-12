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В Городском концертном зале открылся крупный пункт вакцинации от COVID-19

В Городском концертном зале открылся крупный пункт вакцинации от COVID-19

Здесь ежедневно работают сразу 15 медицинских бригад.

10 июля по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина открылся большой прививочный пункт в Городском концертном зале (ул. Советская, 2). Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков. 
 
В ГКЗ ежедневно работают целых 15 медицинских бригад. Пункт работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера, без предварительной записи. На данный момент в него обратились порядка 350 человек.
 
По словам Дмитрия Маркова, на данный момент первым этапом привиты 378 тысяч туляков, а вторым 210 тысяч. По темпу вакцинации Тульская область в тройке лидеров - перед нами Чеченская республика и город Москва. 
 
«Мы поставлены в красную зону, приоритетную по доставке вакцины. В воскресенье поставлено 34 тысячи, сейчас запас 55 тысяч суммарно. Этого нам достаточно до пятницы текущей недели», - сказал заместитель председателя регионального правительства.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:38 −7
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