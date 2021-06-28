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«Накажи автохама»: таксист не заметил разделительную полосу на ул. Ложевой

«Накажи автохама»: таксист не заметил разделительную полосу на ул. Ложевой

Всё произошло в понедельник, 28 июня, в 13.00.

Продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в рубрику «Накажи автохама». 28 июня в 13.00 ее героем стал таксист на Hyundai Solaris с московскими номерами, который прокатился по встречной полосе на ул. Ложевой. Госномер нарушителя – С907ТВ750.

Примечательно, что эта улица – одна из немногих в Туле, где направления движения делит разделительная полоса. Но столичного водителя это обстоятельство ничуть не смутило.

«Он свернул с трамвайных путей на встречку и поехал по ней. Я от такой наглости даже видео не успел включить», – комментирует автор фотографий.

Исходный файл с указанием датой и времени съемки имеется в распоряжении редакции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Место
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