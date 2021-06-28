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Как родителям тульских школьников получить 10 тысяч рублей: инструкция

Как родителям тульских школьников получить 10 тысяч рублей: инструкция

Заявления на единовременную выплату будут приниматься с 15 июля по 1 ноября.

К началу учебного года родители школьников в возрасте от 6 до 18 лет могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возрастной порог увеличен до 23 лет.

Выплата будет начислена автоматически в заявительном порядке, необходимо лишь подтвердить факт прохождения ребенком обучения. Правительство Тульской области подготовило карточки.
 

 

 

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Тульская областьТула
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