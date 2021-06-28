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В Тульской области более 60 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области более 60 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

О ходе единого госэкзамена губернатору Алексею Дюмину на оперативном совещании доложила министр образования региона Алевтина Шевелева.

ЕГЭ проходит в Тульской области с 31 мая по 2 июля. В нем принимают участие 6128 человек. На всех пунктах сдачи экзамена усилен контроль за соблюдением санитарных требований. На сегодняшний день 7 школьников были удалены с экзамена за использование телефонов и шпаргалок.

Получены и сообщены выпускникам результаты по 8 предметам: русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, химии, физике, истории и обществознанию.

Увеличилось число ребят, сдавших экзамен по профильной математике с высоким баллом (с 251 до 307 человек). Кроме того, уменьшилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по этому предмету.

Единственный обязательный для получения аттестата предмет в этом году – русский язык. Только 6 выпускников не преодолели минимальный порог и будут пересдавать экзамен в резервные дни.

Получен 61 стобалльный результат (42 по русскому языку, 5 по литературе, 8 по химии, по 2 – по истории, физике, обществознанию). Две тулячки набрали максимальные баллы по двум предметам сразу.

Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля. После этого будут подведены окончательные итоги экзаменационной кампании.

Алексей Дюмин поручил Алевтине Шевелевой продолжить держать вопрос на личном контроле, уделять особое внимание соблюдению санитарных требований.

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