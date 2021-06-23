Стрельба по подросткам в Заречье: одному из фигурантов дела вынесли приговор

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны достаточными для вынесения приговора 28-летнему туляку. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома № 15 по ул. Максимовского – двое мужчин открыли огонь по играющим на улице подросткам из страйкбольного автомата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленников и доставили их в отдел. Там один из мужчин начал вести себя агрессивно – он был пьян, ругался и хотел закурить. Когда один из полицейских попытался его урезонить, тот ударил его головой в лицо.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима. Известно, что ранее он был судим не менее 8 раз, в основном, за кражи. Уголовное дело в отношении его приятеля, обвиняемого в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, находится в суде. Следствие контролировал лично председатель СК России Александр Бастрыкин.