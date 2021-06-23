новости
новости
Регистрация
Стрельба по подросткам в Заречье: одному из фигурантов дела вынесли приговор
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Стрельба по подросткам в Заречье: одному из фигурантов дела вынесли приговор

Мужчина признан виновным в нападении на сотрудника полиции.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны достаточными для вынесения приговора 28-летнему туляку. Он признан виновным в применении  насилия в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома № 15 по ул. Максимовского – двое мужчин открыли огонь по играющим на улице подросткам из страйкбольного автомата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленников и доставили их в отдел. Там один из мужчин начал вести себя агрессивно – он был пьян, ругался и хотел закурить. Когда один из полицейских попытался его урезонить, тот ударил его головой в лицо.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима. Известно, что ранее он был судим не менее 8 раз, в основном, за кражи. Уголовное дело в отношении его приятеля, обвиняемого в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, находится в суде. Следствие контролировал лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:05 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делонападение на полицейскогопреступлениестрельба по подросткамСУ СК России по Тульской области
Место
ТулаЗареченский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тула-Арену» планируют сдать к 1 сентября
«Тула-Арену» планируют сдать к 1 сентября
На ул. Металлургов грузовик сбил пешехода
На ул. Металлургов грузовик сбил пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.