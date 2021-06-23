«Тула-Арену» планируют сдать к 1 сентября

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сначала губернатор посетил стройплощадку нового онкоцентра на Калужском шоссе. К концу года он должен быть готов на 20%, а сдать объект планируется в 2023 году.

– Онкологический центр очень важный для Тульской области объект. Его работа повысит качество помощи онкобольным. Совместно с Сергеем Кужугетовичем Шойгу мы обращались к Президенту России, чтобы для строительства был назначен единый поставщик – Военно-строительная компания. Чем раньше объект будет сдан в эксплуатацию, тем больше жизней удастся сохранить, – сказал Алексей Дюмин.

Он поручил министру строительства Тульской области Константину Лопухову держать строительство объекта на особом контроле и оказывать застройщику максимальное содействие в строительстве.

Алексей Дюмин подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать о персонале, который будет работать в онкоцентре. В различных ВУЗах страны уже проходят обучение 26 целевых студентов и ординаторов. 13 выпускников медицинских ВУЗов подали заявления на поступление в целевую ординатуру. На базе медицинского института ТулГУ открывается кафедра онкологии, где будут готовить новых специалистов.

Также Алексей Дюмин посетил спортивный объект «Тула-Арена», строительство которого планируется завершить к 1 сентября. Здесь будут тренировочные залы для борцов, универсальная площадка для тренировок по игровым видам спорта и проведения соревнований.

Основные работы завершены. Остается закончить отделку, монтаж оконечных устройств, фасад, благоустройство территории и провести пусконаладочные работы. В июле планируется закончить обустройство съезда к комплексу с Калужского шоссе. Дополнительный ремонт дороги и тротуара также пройдет на ул. Нижняя Волоховская.