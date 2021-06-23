На ул. Металлургов грузовик сбил пешехода

Фото из архива MySlo

Как сообщили очевидцы, вечером 23 июня, в районе дома № 86-Б по ул. Металлургов в Туле грузовой автомобиль сбил пешехода. В региональной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу с травмой ноги.

По предварительным данным, он переходил проезжую часть в неположенном месте. На месте происшествия работают два экипажа ДТП, движение в сторону ул. Ложевой незначительно затруднено.