В Заречье двое мужчин обстреляли подростков и напали на полицейского
Инцидент произошёл вечером 23 апреля на ул. Максимовского.
В Туле сотрудники регионального СУ
По информации пресс-службы ведомства, 23 апреля, примерно в 18.00, на ул. Максимовского один из злоумышленников открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13−14 лет. Двое из пяти ребят получили повреждения.
Приятель стрелка при задержании оказал сопротивление и дарил полицейского кулаком в лицо. Оба злоумышленника задержаны, подросткам оказана медицинская помощь, проводятся допросы с участием их родителей и психологов. Ведётся следствие.