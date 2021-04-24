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В Заречье двое мужчин обстреляли подростков и напали на полицейского

В Заречье двое мужчин обстреляли подростков и напали на полицейского

Инцидент произошёл вечером 23 апреля на ул. Максимовского.

В Туле сотрудники регионального СУ С. К. России возбудили уголовные дела в отношении местных жителей по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По информации пресс-службы ведомства, 23 апреля, примерно в 18.00, на ул. Максимовского один из злоумышленников открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13−14 лет. Двое из пяти ребят получили повреждения.

Приятель стрелка при задержании оказал сопротивление и дарил полицейского кулаком в лицо. Оба злоумышленника задержаны, подросткам оказана медицинская помощь, проводятся допросы с участием их родителей и психологов. Ведётся следствие.

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Место
ТулаЗареченский район

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