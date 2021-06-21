За неделю 75 жителей Тульской области сели за руль подшофе

За это время на дорогах региона было пресечено 17142 нарушения ПДД, из них:

14258 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу,

110 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей,

63 водителя оштрафованы за непредоставление преимущества в движении пешеходам,

135 пешеходов оштрафованы за нарушение ПДД,

17 человек сели за руль, будучи лишенными прав,

42 водителя ответят за пьяную езду,

34 человека отказались от медосвидетельствования,

2483 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 199 машин будут дожидаться владельцев на штрафстоянках.