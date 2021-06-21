За неделю 75 жителей Тульской области сели за руль подшофе
Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы с 15 по 20 июня.
За это время на дорогах региона было пресечено 17142 нарушения ПДД, из них:
- 14258 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу,
- 110 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей,
- 63 водителя оштрафованы за непредоставление преимущества в движении пешеходам,
- 135 пешеходов оштрафованы за нарушение ПДД,
- 17 человек сели за руль, будучи лишенными прав,
- 42 водителя ответят за пьяную езду,
- 34 человека отказались от медосвидетельствования,
- 2483 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 199 машин будут дожидаться владельцев на штрафстоянках.
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