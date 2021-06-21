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За неделю 75 жителей Тульской области сели за руль подшофе

За неделю 75 жителей Тульской области сели за руль подшофе

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы с 15 по 20 июня.

За это время на дорогах региона было пресечено 17142 нарушения ПДД, из них:

  • 14258 нарушений выявлены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу,
  • 110 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей,
  • 63 водителя оштрафованы за непредоставление преимущества в движении пешеходам,
  • 135 пешеходов оштрафованы за нарушение ПДД,
  • 17 человек сели за руль, будучи лишенными прав,
  • 42 водителя ответят за пьяную езду,
  • 34 человека отказались от медосвидетельствования,
  • 2483 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 199 машин будут дожидаться владельцев на штрафстоянках.
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