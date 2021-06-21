В Тульской области водитель сбил двух женщин и не возмещал им моральный вред

Сотрудники отделения судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

7 февраля 2020 года в Суворове 23-летний водитель сбил двух пешеходов - мать и дочь, которые переходили дорогу. В результате аварии они получили различные травмы. Приговором суда водитель был признан виновным в совершении ДТП и должен был возместить потерпевшим моральный вред - 200 000 рублей.

Мужчина игнорировал решение суда, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете, зарегистрированном за должником. После этого мужчина в полном объеме выплатил причитающиеся деньги.