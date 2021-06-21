Минобороны развернет в Тульской области мобильный госпиталь для коронавирусных больных

На сегодняшний день половина из госпитализированных в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в Тульской области в ковидных госпиталях находится 896 человек. Из них 422 – в тяжелом состоянии и 72– в реанимации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков на оперативном совещании правительства региона.

Сейчас в области имеется 1156 больничных коек, запланировано создать ещё 350 мест. Так, в Туле в ближайшее время будет развернут мобильный госпиталь министерства обороны РФ. Он рассчитан на 100 коек. Вместе с госпиталем в регион приедут работать 133 медработника – врачи инфекционисты, реаниматологи и другие.

– В этот раз нам не придется снимать наших профильных специалистов по сосудистой хирургии, онкологии и другим направлениям. Благодаря помощи от Минобооны РФ, мы сможем сохранить плановую медицинскую помощь и получим квалифицированных специалистов, – добавил он.

Также примерно через 1,5 недели санаторий Слободка снова перепрофилируют в коронавирусный госпиталь. Сейчас в нем заканчивают выписку пациентов, получающих курсовое лечение.

– В течение недели мы там откроем еще порядка 170 коек. Инфраструктура вся сохранена, поэтому дополнительных затрат не потребуется. В общей сложности мы получим через 1,5 недели порядка 1800 коек, – добавил Марков.