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Троллейбус с оборвавшимися проводами спровоцировал пробку на Зеленстрое

Троллейбус с оборвавшимися проводами спровоцировал пробку на Зеленстрое

Движение в сторону Щекинского шоссе затруднено, на месте находятся сотрудники ГИБДД.

Как сообщает корреспондент Myslo, на Зеленстрое, рядом со станцией «Южная» у троллейбуса оборвались провода – он не доехал до разворотного кольца буквально несколько десятков метров.

Оборванный провод находится на проезжей части, выставлен знак аварийной остановки. На месте работают сотрудники ГИБДД, движение в сторону Щекинского шоссе затруднено, образовалась большая пробка.

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Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:35 +3
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Место
ТулаЗеленстрой
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