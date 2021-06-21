Троллейбус с оборвавшимися проводами спровоцировал пробку на Зеленстрое

Движение в сторону Щекинского шоссе затруднено, на месте находятся сотрудники ГИБДД.

Как сообщает корреспондент Myslo, на Зеленстрое, рядом со станцией «Южная» у троллейбуса оборвались провода – он не доехал до разворотного кольца буквально несколько десятков метров.

Оборванный провод находится на проезжей части, выставлен знак аварийной остановки. На месте работают сотрудники ГИБДД, движение в сторону Щекинского шоссе затруднено, образовалась большая пробка.