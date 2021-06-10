В Ефремове продавщица супермаркета унесла с работы алкоголь и сигареты

В дежурную часть ефремовской полиции обратился сотрудник одного из супермаркетов, который рассказал, что из магазина на ул. Интернациональной были украдены спиртное и сигареты.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе оперативных мероприятий появилась версия, что к хищению может быть причастен один из сотрудников торговой точки. Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Кражу совершила 20-летняя продавщица.

Девушка созналась в содеянном. В межмуниципальном ОМВД России «Ефремовский» по факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.