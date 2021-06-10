В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину
С 19 мая 2021 года его местонахождение неизвестно.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске Дениса Владимировича Уткина. 42-летнего жителя Алексина не могут найти с 19 мая 2021 года.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложени, глаза серые, волосы русые, короткие.
Был одет: серая куртка, синяя рубашка, синие джинсы, серые ботинки.
Особые приметы: татуировка на груди.
Если знаете, где находится этот человек, сообщите по телефонам
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