В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

С 19 мая 2021 года его местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске Дениса Владимировича Уткина. 42-летнего жителя Алексина не могут найти с 19 мая 2021 года.



Приметы: рост 160 см, нормального телосложени, глаза серые, волосы русые, короткие.



Был одет: серая куртка, синяя рубашка, синие джинсы, серые ботинки.



Особые приметы: татуировка на груди.