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В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

В Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

С 19 мая 2021 года его местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске Дениса Владимировича Уткина. 42-летнего жителя Алексина не могут найти с 19 мая 2021 года.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложени, глаза серые, волосы русые, короткие.

Был одет: серая куртка, синяя рубашка, синие джинсы, серые ботинки.

Особые приметы: татуировка на груди.

Если знаете, где находится этот человек, сообщите по телефонам 8 (902) 900-26-15 или 112.

 

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