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В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга»

В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга»

Публикуем афишу праздника.

26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Праздник проходит с целью популяризации творческого наследия классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева.

Мероприятия пройдут на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Праздник откроется в селе Тургенево экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Программа продолжится на Бежином лугу. На сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье».

Праздник завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.

Организаторы — Объединение центров развития культуры, администрация МО Чернский район при поддержке министерства культуры Тульской области.

расписание

Село Тургенево

  • 12.00−20.00 — интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»,
  • 15.00−17.00 — работа театральной площадки, выступления самодеятельных театральных коллективов Тульской области,
  • 17.00−17.15 — торжественный митинг. Возложение цветов к памятнику И. С. Тургеневу.

Бежин луг

  • 14.00−22.00 — работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок, мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;
  • 19.00−19.20 — торжественное открытие праздника на Бежином лугу;
  • 19.00−22.00 — песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;
  • 23.00−00.15 — театрализованное ночное представление «Старинные портреты»;
  • 00.15−00.30 — праздничный фейерверк.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:33 0
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