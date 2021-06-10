В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга»

26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Праздник проходит с целью популяризации творческого наследия классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева.

Мероприятия пройдут на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Праздник откроется в селе Тургенево экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Программа продолжится на Бежином лугу. На сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье».

Праздник завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.

Организаторы — Объединение центров развития культуры, администрация МО Чернский район при поддержке министерства культуры Тульской области.

расписание

Село Тургенево

12.00−20.00 — интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»,

«Бежин луг», 15.00−17.00 — работа театральной площадки, выступления самодеятельных театральных коллективов Тульской области,

17.00−17.15 — торжественный митинг. Возложение цветов к памятнику И. С. Тургеневу .

Бежин луг