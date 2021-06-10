В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга»
Публикуем афишу праздника.
26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Праздник проходит с целью популяризации творческого наследия классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева.
Мероприятия пройдут на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Праздник откроется в селе Тургенево экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.
Программа продолжится на Бежином лугу. На сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье».
Праздник завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.
Организаторы — Объединение центров развития культуры,
Село Тургенево
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12.00−20.00 — интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике
И. С. Тургенева«Бежин луг»,
- 15.00−17.00 — работа театральной площадки, выступления самодеятельных театральных коллективов Тульской области,
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17.00−17.15 — торжественный митинг. Возложение цветов к памятнику
И. С. Тургеневу.
Бежин луг
- 14.00−22.00 — работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок, мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;
- 19.00−19.20 — торжественное открытие праздника на Бежином лугу;
- 19.00−22.00 — песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;
- 23.00−00.15 — театрализованное ночное представление «Старинные портреты»;
- 00.15−00.30 — праздничный фейерверк.