Пестрая лента: как выглядит найденная в квартире тульских пенсионеров змея

Фото Тульского экзотариума.

Тульский экзотариум показал фотографии змеи, найденной в квартире пенсионеров. Напомним, вечером 14 мая в доме №8 по Красноармейскому проспекту семья обнаружила в своей квартире неожиданную гостью.

Вот как выглядит змея:

По словам специалистов экзотариума, это неядовитый маисовый полоз.