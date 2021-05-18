Фото Тульского экзотариума.
Пестрая лента: как выглядит найденная в квартире тульских пенсионеров змея
Откуда сбежала необычная гостья, пока неизвестно.
Тульский экзотариум показал фотографии змеи, найденной в квартире пенсионеров. Напомним, вечером 14 мая в доме №8 по Красноармейскому проспекту семья обнаружила в своей квартире неожиданную гостью.
Вот как выглядит змея:
По словам специалистов экзотариума, это неядовитый маисовый полоз.
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