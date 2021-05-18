новости
новости
Регистрация
Пестрая лента: как выглядит найденная в квартире тульских пенсионеров змея
Фото Тульского экзотариума.

Пестрая лента: как выглядит найденная в квартире тульских пенсионеров змея

Откуда сбежала необычная гостья, пока неизвестно.

Тульский экзотариум показал фотографии змеи, найденной в квартире пенсионеров. Напомним, вечером 14 мая в доме №8 по Красноармейскому проспекту семья обнаружила в своей квартире неожиданную гостью.

Вот как выглядит змея:

По словам специалистов экзотариума, это неядовитый маисовый полоз.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский экзотариумзмеяв квартиру заползла змея

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель»: видео
В Туле на Одоевском шоссе загорелась «Газель»: видео
16 мая в Донском пропал дедушка: объявлен розыск
16 мая в Донском пропал дедушка: объявлен розыск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.