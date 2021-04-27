Минтруд РФ разъяснил всё про оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая

Если коротко, то двойной оплаты не будет.

Оплата работы с 4 по 7 мая будет производиться в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не решил иначе. Эта информация следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда.

Оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в этом году должна производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса РФ.

Если работник находится в отпуске, отпуск на период нерабочего периода не продлевается.

Работодатели самостоятельно определяют численность и состав сотрудников, необходимых для обеспечения функционирования организации, включая возможность работы дистанционно. Указанные решения оформляются приказом или распоряжением. Оплата труда таких сотрудников производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. Повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.

Новые нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам.

Работникам на сдельной системе за указанные нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Сотрудникам, на которых распространяется указ, работодатель должен выплатить зарплату по трудовому договору, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни – выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате (должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты).

Полный текст разъяснений Минтруда.

P. S. Сегодня в правительстве Тульской области пройдет брифинг министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова о работе и оплате в нерабочие дни. Свои вопросы вы можете оставить под этим постом. Мы обязательно адресуем их министру.