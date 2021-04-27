На ул. Гастелло в Туле упавшие деревья и столб переломили ВАЗ и повредили еще три авто

– Ночью стуком в окно разбудили соседи, увидел вот эту картину. Много лет просили управляющую компанию опилить эти деревья, до сих пор ничего сделано не было. С этого дерева, которое упало, спилили одну ветку, которая в сторону балконов была. В итоге оно начало клониться и сегодня «дошло». 11 октября 2019 года сосед подавал заявку на опиловку трех деревьев возле трех подъездов, и до сих пор тишина. Управляющая компания — РЭМС.