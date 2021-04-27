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На ул. Гастелло в Туле упавшие деревья и столб переломили ВАЗ и повредили еще три авто

На ул. Гастелло в Туле упавшие деревья и столб переломили ВАЗ и повредили еще три авто

Местные жители говорят, что неоднократно просили управляющую компанию спилить во дворе аварийные деревья.

Утром 27 апреля во дворе дома №51 по ул. Гастелло в Туле произошел локальный апокалипсис. По словам местных жителей, около четырех часов утра упало дерево, которое потащило за собой фонарный столб и еще одно дерево. Повреждены сразу четыре авто. Жильцы рассказывают, что до этого неоднократно обращались в управляющую компанию и просили спилить аварийные деревья.
 
Роман Низов, житель дома:
 

Роман Низов

– Ночью стуком в окно разбудили соседи, увидел вот эту картину. Много лет просили управляющую компанию опилить эти деревья, до сих пор ничего сделано не было. С этого дерева, которое упало, спилили одну ветку, которая в сторону балконов была. В итоге оно начало клониться и сегодня «дошло». 11 октября 2019 года сосед подавал заявку на опиловку трех деревьев возле трех подъездов, и до сих пор тишина. Управляющая компания — РЭМС.

Галерея
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 1
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 2
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 3
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 4
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 5
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 6
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 7
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 8
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 9
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 10
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 11
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 12
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 13
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 14
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 15
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 16
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 17
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 18
В Туле упавшее дерево переломило ВАЗ и повредило еще три авто, Фото: 19
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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Королева
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