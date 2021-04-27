На ул. Гастелло в Туле упавшие деревья и столб переломили ВАЗ и повредили еще три авто
Местные жители говорят, что неоднократно просили управляющую компанию спилить во дворе аварийные деревья.
Утром 27 апреля во дворе дома №51 по ул. Гастелло в Туле произошел локальный апокалипсис. По словам местных жителей, около четырех часов утра упало дерево, которое потащило за собой фонарный столб и еще одно дерево. Повреждены сразу четыре авто. Жильцы рассказывают, что до этого неоднократно обращались в управляющую компанию и просили спилить аварийные деревья.
Роман Низов, житель дома:
Роман Низов
– Ночью стуком в окно разбудили соседи, увидел вот эту картину. Много лет просили управляющую компанию опилить эти деревья, до сих пор ничего сделано не было. С этого дерева, которое упало, спилили одну ветку, которая в сторону балконов была. В итоге оно начало клониться и сегодня «дошло». 11 октября 2019 года сосед подавал заявку на опиловку трех деревьев возле трех подъездов, и до сих пор тишина. Управляющая компания — РЭМС.
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