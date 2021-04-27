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Попытка убийства знакомой и случайного водителя, угон авто: в Плавске задержан рецидивист
Фото предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Тульской области.

Попытка убийства знакомой и случайного водителя, угон авто: в Плавске задержан рецидивист

Также этот гражданин угрожал полицейскому. А всё из-за того, что напился и решил отомстить за написанное на него в полицию заявление.

Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Плавского района. Мужчина подозревается в покушении на убийство, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По данным следствия, в начале апреля мужчина выпивал в компании, в которой находились его 37-летняя знакомая со своим братом. В ходе застолья он повздорил с женщиной, но родственник вступился за нее. Произошла потасовка, в ходе которой мужчина сломал оппоненту челюсть. Потерпевший написал заявление в полицию на злодея, и в отношении него была начата проверка. 

Днем 26 апреля 40-летний житель района выпил и, вспомнив недавнюю историю, взял с собой нож и приехал в Плавск отомстить. Он пришел на работу к своей знакомой и попытался на нее напасть, но та увернулась от удара и выбежала на улицу. Мужчина вышел вслед за ней и направился к первому попавшемуся на глаза автомобилю, припаркованному рядом. В салоне находился водитель, злоумышленник замахнулся на него ножом, но тот отразил удар и выскочил из машины. Мужчина сел за руль, но уехать далеко не смог, так как врезался в забор. После этого он попытался скрыться, но тут уже подоспели сотрудники полиции. Злоумышленник стал угрожать им ножом, требуя не приближаться к нему. Однако это не помогло, и вскоре он был задержан.

В настоящее время следователем проведены допросы подозреваемого, свидетелей, будет проведен обыск по месту жительства злоумышленника, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим – в 2017 году он освободился после отбытия наказания за преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:24 +2
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