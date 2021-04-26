Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о стрельбе по подросткам в Туле

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о стрельбе из страйкбольного автомата по подросткам в Туле.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя СКР в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

Напомним, 23 апреля примерно в 18.00 на ул. Максимовского один из злоумышленников открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13−14 лет. Двое из пяти ребят получили повреждения в виде кровоподтеков.

Приятель стрелка при задержании оказал сопротивление и ударил полицейского кулаком в лицо.