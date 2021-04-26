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Алексей Дюмин о вакцинации: «Человек должен сам принять решение»

Алексей Дюмин о вакцинации: «Человек должен сам принять решение»

На сегодняшний день в регионе вакцинировалось более 200 тысяч человек.

Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:
 
– В настоящий момент в области 40 человек проходят лечение на ИВЛ. За неделю было зарегистрировано 226 госпитализаций. Сейчас свободно 36% коек. Со старта вакцинации в регионе первым компонентом вакцинировалось более 134 тысяч человек, вторым компонентом – более 88 тысяч человек. Сейчас в регионе есть 29 370 доз вакцины. 1200 поступили сегодня.
 
Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов отметил, что в настоящий момент активизировалась вакцинация на предприятиях. По его словам, в регионе есть много положительных примеров стимулирования сотрудников – в виде отгулов, выходных, бесплатных талонов в заводские столовые. 
 
– Бесплатные талончики на обед для сотрудников – это хорошо, но должно быть общее понимание, что вакцинация – это спасенные жизни. Человек должен сам принять решение. Надо постоянно быть в диалоге с жителями, – сказал Алексей Дюмин.
 
 
Сюжет: Коронавирус
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