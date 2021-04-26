Алексей Дюмин о вакцинации: «Человек должен сам принять решение»

На сегодняшний день в регионе вакцинировалось более 200 тысяч человек.

Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

– В настоящий момент в области 40 человек проходят лечение на ИВЛ. За неделю было зарегистрировано 226 госпитализаций. Сейчас свободно 36% коек. Со старта вакцинации в регионе первым компонентом вакцинировалось более 134 тысяч человек, вторым компонентом – более 88 тысяч человек. Сейчас в регионе есть 29 370 доз вакцины. 1200 поступили сегодня.

Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов отметил, что в настоящий момент активизировалась вакцинация на предприятиях. По его словам, в регионе есть много положительных примеров стимулирования сотрудников – в виде отгулов, выходных, бесплатных талонов в заводские столовые.