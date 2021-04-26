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«А не спеть ли мне песню о любви...»: группа «Чиж & Co» приглашает на концерт

«А не спеть ли мне песню о любви...»: группа «Чиж & Co» приглашает на концерт

30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Начало в 20.00.

Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие годы, но по-прежнему не утратили своей актуальности. Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу и заставят подпевать любого. «На поле танки грохотали…», «Вот пуля просвистела…», «Фантом», «Полонез», «Вечная молодость» – перечислять хиты можно бесконечно!
 
Практически каждую песню на концертах «Чиж & Co» весь зал поёт хором вместе с музыкантами. И в этот момент не важны ни возраст, ни социальный статус, только музыка, только позитив, строки, несущие добро, и полное отсутствие проблем!
 
На концерте «Чиж & Co» всех ждут старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье и, конечно же, нереальная энергетика живого выступления! 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, корп. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:09 +1
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