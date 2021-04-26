«А не спеть ли мне песню о любви...»: группа «Чиж & Co» приглашает на концерт
30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Начало в 20.00.
Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие годы, но по-прежнему не утратили своей актуальности. Творчество группы стало синонимом классики рока, а тексты песен обладают удивительной способностью проникать глубоко в душу и заставят подпевать любого. «На поле танки грохотали…», «Вот пуля просвистела…», «Фантом», «Полонез», «Вечная молодость» – перечислять хиты можно бесконечно!
Практически каждую песню на концертах «Чиж & Co» весь зал поёт хором вместе с музыкантами. И в этот момент не важны ни возраст, ни социальный статус, только музыка, только позитив, строки, несущие добро, и полное отсутствие проблем!
На концерте «Чиж & Co» всех ждут старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье и, конечно же, нереальная энергетика живого выступления!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
-
Тула, ул. Ложевая, 125-а, корп. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00
Другие статьи по темам
Событие