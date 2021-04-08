Следственный комитет начал проверку по факту жалоб тулячек на врачей перинатального центра

Проверкой занимается отдел по расследованию особо важных дел.

управление СК России по Тульской области пригласило на прием женщин, Следственноепо Тульской области пригласило на прием женщин, которые пожаловались на врачей перинатального центра . Видеообращение тулячки разместили в соцсетях.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе личного приема руководитель следственного управления Владимир Усов ответил на вопросы заявительниц.

По факту видеообращения отдел по расследованию особо важных дел начал процессуальную проверку по статье «Халатность». Следователи дадут принципиальную юридическую оценку вопросам организации медицинской помощи гражданам в соответствии с законодательством.

Следственное управление направило обращение в региональный минздрав с просьбой оказать необходимую медицинскую и реабилитационную помощь женщинам.