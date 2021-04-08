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Проверить сердце и сосуды: туляков приглашают пройти бесплатное обследование

Проверить сердце и сосуды: туляков приглашают пройти бесплатное обследование

10 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в поликлинике горбольницы №13 г. Тулы на Веневском шоссе, 1 пройдет день открытых дверей.

Пациенты смогут получить консультацию врача-кардиолога, офтальмолога, невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина, сахара крови, сделать электрокардиограмму, получить ответы специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Предварительная запись по телефону 8 (4872) 40-47-05.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:59 +1
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