Проверить сердце и сосуды: туляков приглашают пройти бесплатное обследование

10 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в поликлинике горбольницы №13 г. Тулы на Веневском шоссе, 1 пройдет день открытых дверей.

Пациенты смогут получить консультацию врача-кардиолога, офтальмолога, невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина, сахара крови, сделать электрокардиограмму, получить ответы специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Предварительная запись по телефону 8 (4872) 40-47-05.