Проверить сердце и сосуды: туляков приглашают пройти бесплатное обследование
10 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в поликлинике горбольницы №13 г. Тулы на Веневском шоссе, 1 пройдет день открытых дверей.
Пациенты смогут получить консультацию врача-кардиолога, офтальмолога, невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина, сахара крови, сделать электрокардиограмму, получить ответы специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Предварительная запись по телефону 8 (4872) 40-47-05.
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