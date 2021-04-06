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После жалоб рожениц прокуратура Тульской области начала проверку перинатального центра
Видеообращение тулячек с жалобами на работу облроддома было размещено в социальных сетях.
На основании информации, размещенной в социальных сетях, прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения в Тульском областном перинатальном центре законодательства о здравоохранении. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Myslo сообщал, что в соцсетях появилось видеообращение женщин, рассказавших свои истории трудных родов. Подробности – в материале Myslo.
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