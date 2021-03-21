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Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам более 4,5 млн рублей

Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам более 4,5 млн рублей

Аферист представился женщине сотрудником одного из банков. Бабушка поверила.

За прошедшие сутки трое жителей Тульской области попались на уловки мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, одной из жертв оказалась 72-летняя пенсионерка из Щекино. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник убедил женщину перевести все накопленные средства на указанные им номера. В итоге доверчивая бабушка лишилась более 4,5 млн рублей.

В полиции по данному факту проводится проверка.

 

Полицейские просят туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты.

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сегодня, в 14:13 +1
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