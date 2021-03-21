Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам более 4,5 млн рублей

За прошедшие сутки трое жителей Тульской области попались на уловки мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, одной из жертв оказалась 72-летняя пенсионерка из Щекино. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник убедил женщину перевести все накопленные средства на указанные им номера. В итоге доверчивая бабушка лишилась более 4,5 млн рублей.

В полиции по данному факту проводится проверка.

Полицейские просят туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты.