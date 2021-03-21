В Богородицке из-за коммунальной аварии почти 3000 жителей остались без воды
Авария затронула почти 200 домов.
В Богородицке 2850 жителей остались без воды из-за коммунальной аварии. Предположительно, возле дома № 15 по ул. Л. Толстого поврежден трубопровод диаметром 400 мм.
Сообщение об отключении холодного водоснабжения поступило около 10 часов. Авария затронула почти 200 домов.
- На месте осмотра выяснилось, что повреждена стальная труба диаметром 400 мм, вода подтапливает один из домов на улице. В этой связи не представляется возможным перенести ремонтные мероприятия на рабочий день, — рассказал руководитель местного водоканала Николай Осипов «Богородицким вестям».
Сообщается, что поврежденный участок водопровода ветхий, внесен в план первоочередных ремонтных работ на этот год.
При необходимости будет осуществляться подвоз воды.