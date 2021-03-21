В Богородицке из-за коммунальной аварии почти 3000 жителей остались без воды

В Богородицке 2850 жителей остались без воды из-за коммунальной аварии. Предположительно, возле дома № 15 по ул. Л. Толстого поврежден трубопровод диаметром 400 мм.

Сообщение об отключении холодного водоснабжения поступило около 10 часов. Авария затронула почти 200 домов.

- На месте осмотра выяснилось, что повреждена стальная труба диаметром 400 мм, вода подтапливает один из домов на улице. В этой связи не представляется возможным перенести ремонтные мероприятия на рабочий день, — рассказал руководитель местного водоканала Николай Осипов «Богородицким вестям».

Сообщается, что поврежденный участок водопровода ветхий, внесен в план первоочередных ремонтных работ на этот год.

В администрации МО Богородицкий район рассказали, что из-за коммунальной аварии снижено давление по следующим адресам: мкр. Западный, ул. Привокзальная, Окружная, Колхозная, Волынкина, К. Маркса, Урицкого, Свободы, Пушкинская, Ленина.

При необходимости будет осуществляться подвоз воды.