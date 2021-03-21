Топ-5 событий недели: новые томографы для тульских больниц, 14 миллиардов на обводную Новомосковска и Крым – наш!

Туляки отметили годовщину Крымской весны

В Тульской области состоялись праздничные мероприятия в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В торговом центре «Гостиный двор» открылась фотовыставка, на которой представлены работы туляков, путешествовавших по Крыму. Творческие коллективы провели акцию на площади Победы в Туле под названием «Севастопольский вальс», а в объединении центров развития культуры Тульской области состоялся телемост с Центром народного творчества Республики Крым «Тула – Симферополь».

И, наконец, в Тульском кремле прошел легкоатлетический забег #МыВместеКрым. Взрослые участники бежали дистанцию 2558 метров – по числу дней, прошедших с момента воссоединения полуострова с Россией. Участие в забеге приняли почти шестьсот человек, а главными наградами были сертификаты для поездки в Крым двум победителям.

В Чекалине открылся новый музей

В самом маленьком городе России Чекалине открылись два филиала Девягорско-Лихвинского историко-ландшафтного музея-заповедника.

В здании бывшего казначейства теперь представлена экспозиция «Лихвинская старина», посвященная жизни Лихвина и Лихвинского уезда в XIX – начале ХХ веках. В доме купца Пронина работает экспозиция «Военные страницы Лихвина», посвященная Великой Отечественной войне и партизанскому отряду «Передовой», членом которого был комсомолец Саша Чекалин.

«Каждая экспозиция уникальна», – заверила во время торжественной церемонии открытия заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Тульские больницы получили новые томографы

За счет внебюджетных средств в медучреждения Тульской области поступили два современных компьютерных томографа, обследование на которых ежедневно смогут бесплатно проходить 50-60 пациентов. Новое оборудование используется для диагностики сердечно-сосудистых патологий, инсульта, злокачественных опухолей, травм опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. Благодаря повышенному качеству изображения можно выявить даже небольшие опухоли, когда еще нет симптомов заболевания.

Один из томографов уже начал работать в клинико-диагностическом центре. Второй поступит в Тулу в третьем квартале этого года.

Строительство обводной дороги обойдется почти в 14 миллиардов рублей

На этой неделе стало известно, что на строительство обводной дороги в обход Новомосковска, которую планируют построить за пять лет, в Тульской области потратят почти 14 млрд рублей. Об этом рассказали на заседании Экспертного совета при губернаторе.

Строительство этой дороги позволит разгрузить центральные улицы Новомосковска от грузовых автомобилей. Рассматривается возможность включения запланированной стройки в программу социально-экономического развития региона до 2026 года. Уже разработаны предпроектная документация и транспортная модель, проведены инженерные изыскания.

Юбилей чемпионки мира

На минувшей неделе знаменитая велогонщица, почетный гражданин тульской области Тамара Пильщикова отметила 75-летний юбилей. Тамара Никитична – из поколения знаменитых тульских гонщиков, которые ковали славу тульского трека. Уникальность ее таланта еще и в том, что на трек Тамара Пильщикова впервые вышла в двадцатилетнем возрасте, до этого даже не помышляя о выступлениях в большом спорте. В 1974 году она стала чемпионкой мира в спринте – любимой дисциплине тульских зрителей.

После завершения спортивной карьеры долгое время работала преподавателем в Тульском государственном педагогическом институте имени Л. Н. Толстого, была деканом факультета физической культуры. Избиралась депутатом Тульской областной Думы, занимала пост заместителя председателя Тульской областной Думы.