В иркутском аэропорту у тулячки изъяли боевой раритетный нож

Фото: forum.guns.ru.

Недавно в дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение об обнаружении ножа. Холодное оружие нашли в сумке 31-летней тулячки, следующей маршрутом «Иркутск – Домодедово».

Установлено, что изъятый предмет — штык-нож к винтовке системы «Маузер». Он относится к боевому холодному оружию и изготовлен промышленным способом.