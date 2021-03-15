Фото: forum.guns.ru.
В иркутском аэропорту у тулячки изъяли боевой раритетный нож
Женщина заявила, что нашла холодное оружие на острове Ольхон.
Недавно в дежурную часть
Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение об обнаружении ножа. Холодное оружие нашли в сумке 31-летней тулячки, следующей маршрутом «Иркутск – Домодедово».
Установлено, что изъятый предмет — штык-нож к винтовке системы «Маузер». Он относится к боевому холодному оружию и изготовлен промышленным способом.
«Со слов женщины, она обнаружила его во время прогулки по острову Ольхон и решила забрать историческую находку в качестве сувенира. В отношении пассажирки рассматривается вопрос о составлении протокола по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия)», — сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ
МВД России на транспорте.
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