Статистика за сутки: в Тульской области 106 случаев заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 706 жителей региона, 32 135 вылечились, 1400 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 106 случаев коронавируса, 80 человек выздоровели, 8 скончались.

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