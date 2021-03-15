Статистика за сутки: в Тульской области 106 случаев заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 106 случаев коронавируса, 80 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 706 жителей региона, 32 135 вылечились, 1400 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 14:30, 13 1201 -1
сегодня, в 12:50, 35 1777 1
вчера, в 12:43, 20 2932 -4
13 марта, в 11:04, 34 2285 -1
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