В Тульском отделении Сбербанка обсудили цифровую трансформацию агропромышленного комплекса региона

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко, заместитель генерального директора по продажам Cognitive Pilot (ООО «Когнитив Роботикс») Сергей Беккер, руководители и представители ведущих предприятий АПК региона.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин отметил, что в регионе уделяется значительное внимание цифровизации в сельском хозяйстве и сегодня современные технологии используют порядка 50 хозяйств.

– Министерство прорабатывает вопрос предоставления предприятиям АПК субсидий на внедрение продуктов цифровой трансформации по самым разным направлениям. Мы готовы обсудить с аграриями этот вопрос. В конечном итоге это послужит значительному повышению эффективности нашей работы, — подчеркнул Алексей Степин.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк»:

– В 2020 году кредитный портфель АПК региона превысил 10 млрд рублей. Тульским отделением было профинансировано инвестиционных проектов на сумму более 14 млрд рублей. Отмечу, что количество заемщиков в сельхозотрасли выросло более чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

Сегодня Сбер предлагает ряд инновационных продуктов с применением искусственного интеллекта — AI оценщик поля, агроном, аналитик, мониторинг границ поля, обнаружение сорняков и болезней; онлайн-ферма (система аналитики и прогнозирования для цифровизации молочного производства); контроль и управление сельхозтранспортом в режиме 24/7, а также система автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot.

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие всего лишь с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров.

Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, что выгодно отличает ее от других систем, которые, как правило, используют в своей модели управления целый набор различных средств: лазерные сканеры и стереокамеры, GPS-навигацию с RTK-поправками и др.

Сергей Беккер, заместитель генерального директора Cognitive Pilot:

– Тульская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов России и одним из самых развитых регионов с точки зрения инновационного развития АПК. После успешных испытаний нашей системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Сognitive Agro Pilot в 2020 году, в этом году мы уже приступили к массовому производству разработки и ведем активную работу по ее внедрению в агрохозяйствах Тульской области. Захват кромки при управлении комбайном с системой искусственного интеллекта стабильно составляет не более 10 см. Также технология позволяет не допустить излишних проходов на поле, снижая на 3-5% себестоимость урожая и сокращая его потери при уборке до двух раз. Использование такого рода умных робототехнических решений для управления сельхозтехникой позволит региону занять еще более высокие позиции в рейтинге регионов по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве, а аграриям — повысить экономическую эффективность и безопасность проведения сельхозработ.

Cognitive Pilot — разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, входит в экосистему Сбера. Компания занимается разработкой систем автономного управления для сельскохозяйственной техники, железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта. Также Cognitive Pilot разрабатывает и производит радары гражданского назначения в качестве сенсоров нового поколения для задач автоматизации транспорта и других промышленных применений.

Система успешно прошла промышленное использование в 35 регионах России в ходе сезона уборки урожая 2020 года.

С июня по октябрь 2020 года в автономном режиме более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

При помощи отечественной роботизированной технологии уборки урожая на базе искусственного интеллекта было собрано 590 тысяч тонн на 130 тыс. га зерновых культур (пшеница, соя, ячмень, овес, сорго, гречиха и пр.), а также порядка 130 тысяч тонн на 30 тыс. га рядковых и валковых культур (кукуруза, подсолнечник и пр.) в Ростовской, Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях.

Клиентами Cognitive Pilot являются крупнейшие агрохолдинги России: «ЭкоНива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «АгроСоюз Юг Руси», «Агрокомплекс им. Ткачёва», «Песчанокопская аграрная группа», «Юго-Восточная агрогруппа» и другие.