новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 11 скончались.

За весь период ковидом заразились 33 613 жителей региона, 31 152 вылечились, 1308 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика за сутки: в Тульской области выявили еще 114 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области выявили еще 114 случаев коронавируса
вчера, в 11:06, 14 1635 0
Статистика за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 9 летальных исходов
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 9 летальных исходов
3 марта, в 11:14, 39 1754 1
В Тульской области первую вакцинацию прошли почти 50 тысяч человек
Жизнь Тулы и области
В Тульской области первую вакцинацию прошли почти 50 тысяч человек
2 марта, в 16:36, 120 1398 0
Коронавирус зарегистрирован в 14 образовательных учреждениях Тульской области
Жизнь Тулы и области
Коронавирус зарегистрирован в 14 образовательных учреждениях Тульской области
2 марта, в 15:57, 9 2314 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские записали клип к 8 Марта
Тульские полицейские записали клип к 8 Марта
«Спрятался на парковке»: в Туле автомобиль едва не съехал в Упу, сдавая назад
«Спрятался на парковке»: в Туле автомобиль едва не съехал в Упу, сдавая назад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.