Статистика за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 11 скончались.
За весь период ковидом заразились 33 613 жителей региона, 31 152 вылечились, 1308 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
вчера, в 11:06, 14 1635 0
3 марта, в 11:14, 39 1754 1
2 марта, в 16:36, 120 1398 0
2 марта, в 15:57, 9 2314 0
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