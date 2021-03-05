новости
новости
Регистрация
Студенты ТулГУ будут контролировать качество ремонта дорог
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Студенты ТулГУ будут контролировать качество ремонта дорог

Они будут участвовать в контрольных выездах на объекты ремонта на всех этапах работ с другими активными жителями и представителями общественных организаций.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник встретился со студентами Тульского государственного университета, которые обучаются на кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Глава ведомства рассказал ребятам о работе в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» (БКАД). За время его реализации с 2017 года в Тульской области отремонтировано почти 350 км дорог.

Основные цели национального проекта — увеличение числа дорог в нормативном состоянии и их сохранность, а также сокращение аварийности и снижение смертности в результате ДТП. Для решения этих задач установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Ежегодно увеличивается число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений.

Заместитель директора Тулаавтодора Константин Кирилин отметил, что с прошлого года в регионе внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС). В центр управления передаются данные с детекторов светофоров, видеокамер и общественного транспорта, за счет чего система анализирует дорожную ситуацию — скорость потока, количество автомобилей и общественного транспорта. Например, в случае затора, зеленый свет горит дольше, чтобы пропустить транспорт.

- Особая роль в реализации нацпроекта БКАД отводится участию активных граждан, различных общественных организаций и объединений. В том числе мы готовы привлекать к этой работе представителей студенческого сообщества. Мы хотим знать их позицию, как молодых профессионалов и в то же время жителей нашего региона, и готовы прислушиваться к ней, — подчеркнул Родион Дудник.

Ребята узнали, как они уже сегодня могут принимать участие в определении планов работ и контроле их качества. Вместе с другими активными жителями и представителями общественных организаций они будут участвовать в контрольных выездах на объекты ремонта на всех этапах работ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:00 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дорогстуденты ТулГУ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажи авиабилетов на рейсы из Калуги в Анапу, Геленджик и Симферополь
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажи авиабилетов на рейсы из Калуги в Анапу, Геленджик и Симферополь
Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы
Суд назначил убийце школьницы из Бородинского пожизненное лишение свободы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.