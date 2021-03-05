Студенты ТулГУ будут контролировать качество ремонта дорог

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они будут участвовать в контрольных выездах на объекты ремонта на всех этапах работ с другими активными жителями и представителями общественных организаций.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник встретился со студентами Тульского государственного университета, которые обучаются на кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Глава ведомства рассказал ребятам о работе в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» (БКАД). За время его реализации с 2017 года в Тульской области отремонтировано почти 350 км дорог.

Основные цели национального проекта — увеличение числа дорог в нормативном состоянии и их сохранность, а также сокращение аварийности и снижение смертности в результате ДТП. Для решения этих задач установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Ежегодно увеличивается число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений.

Заместитель директора Тулаавтодора Константин Кирилин отметил, что с прошлого года в регионе внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС). В центр управления передаются данные с детекторов светофоров, видеокамер и общественного транспорта, за счет чего система анализирует дорожную ситуацию — скорость потока, количество автомобилей и общественного транспорта. Например, в случае затора, зеленый свет горит дольше, чтобы пропустить транспорт.

- Особая роль в реализации нацпроекта БКАД отводится участию активных граждан, различных общественных организаций и объединений. В том числе мы готовы привлекать к этой работе представителей студенческого сообщества. Мы хотим знать их позицию, как молодых профессионалов и в то же время жителей нашего региона, и готовы прислушиваться к ней, — подчеркнул Родион Дудник.

Ребята узнали, как они уже сегодня могут принимать участие в определении планов работ и контроле их качества. Вместе с другими активными жителями и представителями общественных организаций они будут участвовать в контрольных выездах на объекты ремонта на всех этапах работ.