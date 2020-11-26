новости
новости
Регистрация
Убийство школьницы в Бородинском: стало известно еще об одной жертве насильника

Убийство школьницы в Бородинском: стало известно еще об одной жертве насильника

Расследование громкого уголовного дела завершено. Следователи обнародовали подробности.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в поселке Бородинский Тульской области. На скамью подсудимых отправится 38-летний мужчина, который до этого был неоднократно судим и много лет провел за решеткой.
 
На этот раз ему вменяют два изнасилования, поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.
 
 
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.
 
«Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз», — сообщает пресс-служба СК РФ.
 
Из-за большого общественного резонанса это уголовное дело по поручению председателя СК России было передано в Центральный аппарат СК РФ. В ходе следствия допросили более ста свидетелей, провели 18 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания. Дело направлено в суд.
 
Myslo связался с матерью погибшей школьницы.
 
«Креплюсь как могу. Надеюсь на самое суровое наказание для убийцы моей доченьки. Я до сих пор не понимаю, за что и почему он убил ее», — поделилась женщина.
 
 
Напомним, параллельно с поисками девочки оперативники и следователи проверяли ее контакты, в том числе в социальных сетях. Проверяли на причастность многих. И конечно, «шерстили» местных жителей с криминальным прошлым. Тело 13-летней Кати (имя изменено) обнаружили вечером 28 июня около 21.40, менее чем в километре от ее дома и примерно в ста метрах от автодороги Большие Калмыки — Бородинский — Липки. А вскоре после обнаружения тела девочки в отдел полиции доставили Андрея Б.
 
 
По нашей информации, за плечами преступника восемь судимостей: грабежи, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений. Он провел за решеткой почти половину жизни и освободился 6 июня 2020 года — за три недели до происшествия с Катей. Говорили, его видели вместе с Катей в день ее пропажи.
 
Андрей Б. жил с семьей в серой пятиэтажке на окраине поселка. Его близкие уверяли корреспондентов Myslo, что у Андрея есть алиби, в вечер убийства он был с ними.
 
«Так-то он нормальный малый, спокойный вроде. Ну, он, может, если не так на него посмотришь, „козыряться“ будет. Но ему можно просто сказать, мол, иди, куда шел, и всё», — говорят его соседи. Каких-то «неправильных» наклонностей за ним не замечали. Да и когда заметить? Он же сидел всё время. Разве что, после освобождения мужчина очень настойчиво искал знакомств с противоположным полом», — рассказала одна из знакомых мужчины, которому с большой вероятностью грозит пожизненное лишение свободы.
 
 

 
Галерея
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 1
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 2
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 3
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 4
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 5
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 6
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 7
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 8
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 9
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 10
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 11
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 12
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 13
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 14
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 15
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 16
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 17
Убийство девочки в пос. Бородинский, Фото: 18
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:46 +5
Другие статьи по темам
Событие
убийствоубийство в Бородинском
Место
Тульская областьБородинский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне из-за коронавируса закроют для посещений Дом Толстого и Флигель Кузминских
В Ясной Поляне из-за коронавируса закроют для посещений Дом Толстого и Флигель Кузминских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.