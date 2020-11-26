Убийство школьницы в Бородинском: стало известно еще об одной жертве насильника

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в поселке Бородинский Тульской области. На скамью подсудимых отправится 38-летний мужчина, который до этого был неоднократно судим и много лет провел за решеткой.

На этот раз ему вменяют два изнасилования, поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, иные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство с особой жестокостью.

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую — жительницу Тульской области и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая из-за угроз со стороны напавшего в правоохранительные органы не обращалась.

«Вечером 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного Дома культуры. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Из-за большого общественного резонанса это уголовное дело по поручению председателя СК России было передано в Центральный аппарат СК РФ. В ходе следствия допросили более ста свидетелей, провели 18 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания. Дело направлено в суд.

Myslo связался с матерью погибшей школьницы. «Креплюсь как могу. Надеюсь на самое суровое наказание для убийцы моей доченьки. Я до сих пор не понимаю, за что и почему он убил ее», — поделилась женщина.

Напомним , параллельно с поисками девочки оперативники и следователи проверяли ее контакты, в том числе в социальных сетях. Проверяли на причастность многих. И конечно, «шерстили» местных жителей с криминальным прошлым. Тело 13-летней Кати (имя изменено) обнаружили вечером 28 июня около 21.40, менее чем в километре от ее дома и примерно в ста метрах от автодороги Большие Калмыки — Бородинский — Липки. А вскоре после обнаружения тела девочки в отдел полиции доставили Андрея Б.

По нашей информации, за плечами преступника восемь судимостей: грабежи, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений. Он провел за решеткой почти половину жизни и освободился 6 июня 2020 года — за три недели до происшествия с Катей. Говорили, его видели вместе с Катей в день ее пропажи.

Андрей Б. жил с семьей в серой пятиэтажке на окраине поселка. Его близкие уверяли корреспондентов Myslo, что у Андрея есть алиби, в вечер убийства он был с ними.

«Так-то он нормальный малый, спокойный вроде. Ну, он, может, если не так на него посмотришь, „козыряться“ будет. Но ему можно просто сказать, мол, иди, куда шел, и всё», — говорят его соседи. Каких-то «неправильных» наклонностей за ним не замечали. Да и когда заметить? Он же сидел всё время. Разве что, после освобождения мужчина очень настойчиво искал знакомств с противоположным полом», — рассказала одна из знакомых мужчины, которому с большой вероятностью грозит пожизненное лишение свободы.