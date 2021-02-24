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На Зеленстрое из троллейбуса госпитализировали пенсионерку

На Зеленстрое из троллейбуса госпитализировали пенсионерку

Женщина потеряла сознание.

Утром 24 февраля в троллейбусе №2 упала в обморок пенсионерка. По словам очевидца, в районе станции Южная пожилая женщина вошла в салон, заплатила за проезд, а затем упала без сознания.
 
Водитель сразу же связался с диспетчером, и тот вызвал скорую. После осмотра медики приняли решение доставить женщину в больницу. На момент госпитализации пенсионерка пришла в себя, но, судя по реакции на окружающих, была дезориентирована.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:25 0
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