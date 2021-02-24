В Туле начал работать новый автобусный маршрут «Бежка – РТИ»

Фото администрации Тулы.

Автобус №40 работает с предоставлением льгот по оплате проезда. Он соединяет два округа – Привокзальный и Пролетарский.

На маршруте курсируют 12 машин среднего класса, средний интервал движения в час пик — 10 минут, режим работы с 5.30 до 23.40.

Схема движения автобуса № 40: Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Шухова — ул. Калинина — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. Сурикова — ул. Оружейная.

Жмите на картинку: схема кликабельна.

Подробнее с расписанием движения автобусного маршрута № 40 «Завод РТИ — д. Бежка» можно ознакомиться на сайте администрации города Тулы в разделе ГОРОД-ГОСТЯМ ГОРОДА -ТРАНСПОРТ.