новости
новости
Регистрация
В Туле начал работать новый автобусный маршрут «Бежка – РТИ»
Фото администрации Тулы.

В Туле начал работать новый автобусный маршрут «Бежка – РТИ»

Автобус №40 работает с предоставлением льгот по оплате проезда. Он соединяет два округа – Привокзальный и Пролетарский.

На маршруте курсируют 12 машин среднего класса, средний интервал движения в час пик — 10 минут, режим работы с 5.30 до 23.40.

Схема движения автобуса № 40: Епифанское шоссе — ул. Павлика Морозова — ул. Газовая — ул. Кутузова — ул. Шухова — ул. Калинина — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. Сурикова — ул. Оружейная.

Жмите на картинку: схема кликабельна.

Подробнее с расписанием движения автобусного маршрута № 40 «Завод РТИ — д. Бежка» можно ознакомиться на сайте администрации города Тулы в разделе ГОРОД-ГОСТЯМ ГОРОДА -ТРАНСПОРТ.

 

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:50 +9
Другие статьи по темам
Событие
транспортновый автобусБежкаРТИавтобус 40
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка пострадала в аварии на Одоевском шоссе
Тулячка пострадала в аварии на Одоевском шоссе
На Зеленстрое из троллейбуса госпитализировали пенсионерку
На Зеленстрое из троллейбуса госпитализировали пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.