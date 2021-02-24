В Щекино осудили производителя паленого коньяка

В Щекино 42-летний житель Московской области признан виновным в производстве нелегального алкоголя и использовании заведомо поддельных федеральных марок для маркировки алкоголя, совершенном организованной группой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в августе 2017 года Валерий А. организовал преступную группу по производству и хранению алкоголя и вовлек в нее трех знакомых. Мужчины обустроили цех на территории Алексинского района для проживания граждан Таджикистана и обучили их производству паленого спиртного: водки, коньяка, настоек и шампанского.



Из незаконного оборота было изъято 978 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции на сумму более 800 тысяч рублей. Соучастники Валерия А. были осуждены в прошлом августе и отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, они заплатили штраф в размере более миллиона рублей.

Решением Щекинского районного суда Валерию А. назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в 500 000 рублей.