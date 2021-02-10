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Водитель поблагодарил тульских гаишников за помощь на трассе
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Водитель поблагодарил тульских гаишников за помощь на трассе

Мужчина застрял на обочине трассы М-4 «Дон».

В региональную Госавтоинспекцию поступило благодарственное письмо. Автор сообщения попросил отметить сотрудников ДПС, которые помогли ему в январе этого года.
 
«Владимир Гвоздев и Андрей Кочетов, находясь на маршруте патрулирования на 301-м км автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе, заметили на обочине автомобиль ВАЗ. Машина съехала с проезжей части на обочину и увязла в снегу. Транспортное средство зарывалось в снег всё глубже, и продолжить движение самостоятельно водитель не мог», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские помогли вернуть автомобиль на проезжую часть вместе с другими участниками дорожного движения, ставшими очевидцами случившегося. Механических повреждений ВАЗ не получил и смог продолжить движение.
 
«Хочу выразить благодарность инспекторам ДПС, которые помогли мне на трассе М-4 «Дон» в сложной дорожной ситуации», — говорится в сообщении.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:50 +2
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